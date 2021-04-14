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Міжбанк відкрився курсом долара вище 28 гривень

Новость на русском → Україна, Середа 14 квітня 2021 10:19
Міжбанк відкрився курсом долара вище 28 гривень Фото: курс долара піднявся вище 28 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 14 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 28,04 гривень за долар, курс купівлі до 28,02 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 33,53 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 28,0200 - 28,0400 грн/долар, євро 33,5343 - 33,5582 грн/євро, російський рубль 0,3708 - 0,3713 грн/рубль.

Міжбанк відкрився курсом долара вище 28 гривень

Нагадаємо, 13 квітня торги по долару закрилися в діапазоні: 28,0700 - 28,0900 грн/долар, євро 33,4987 - 33,5226 грн/євро, російський рубль 0,3643 - 0,3649 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 14 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,01 гривень за долар. Курс виріс на 8 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 14 квітня встановлено на такому рівні: 28,0156 гривень за 1 долар (+0,0821 грн). При цьому курс долара на 13 квітня складає: 27,9335 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара піднявся вище 28 гривень вперше з 2 березня, коли він становив 28,0007 гривень за долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн.

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