НБУ спростував виплату більше 100 млн грн власнику банку-банкрута

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Центробанк продовжить судовий процес

Національний банк України (НБУ) не відшкодовував акціонеру "Радикал Банку" кошти та жодних законних підстав для такого відшкодування немає. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Таким чином НБУ прокоментував заяву заступника голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олександра Дубінського про те, що Національний банк нібито сплатить на користь ТОВ "Промислова інноваційна компанія" (акціонер "Радикал Банку", що володіє 71% акцій банку) 128,9 млн грн відшкодування майнової шкоди.

Водночас правління НБУ 27 червня 2019 року прийняло рішення про формування забезпечення під імовірні майбутні зобов’язання НБУ за цією судовою справою у розмірі 128,9 млн грн відповідно до вимог законодавства України та міжнародних стандартів фінансової звітності.

"Однак наголошуємо, що формування забезпечення під імовірні майбутні зобов’язання не є відшкодуванням матеріальної шкоди. Національний банк впевнений у своїй правові позиції і очікує на неупереджений розгляд цієї справи судом першої інстанції", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, в листопаді 2015 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) почав процедуру ліквідації ПАТ "Радикал банк". Процедура почалася у відповідності з рішенням, прийнятим правлінням Національного банку України (НБУ) 9 листопада 2015 року.

Нагадаємо, Рада Національного банку України (НБУ) під час свого засідання 10 вересня ухвалила Основні засади грошово-кредитної політики на 2020 рік і середньострокову перспективу.