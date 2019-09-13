ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ спростував виплату більше 100 млн грн власнику банку-банкрута

Новини » Фінанси    13.09.2019 - 11:25
НБУ спростував виплату більше 100 млн грн власнику банку-банкрута
Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Центробанк продовжить судовий процес

Національний банк України (НБУ) не відшкодовував акціонеру "Радикал Банку" кошти та жодних законних підстав для такого відшкодування немає. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Таким чином НБУ прокоментував заяву заступника голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олександра Дубінського про те, що Національний банк нібито сплатить на користь ТОВ "Промислова інноваційна компанія" (акціонер "Радикал Банку", що володіє 71% акцій банку) 128,9 млн грн відшкодування майнової шкоди.

Водночас правління НБУ 27 червня 2019 року прийняло рішення про формування забезпечення під імовірні майбутні зобов’язання НБУ за цією судовою справою у розмірі 128,9 млн грн відповідно до вимог законодавства України та міжнародних стандартів фінансової звітності.

"Однак наголошуємо, що формування забезпечення під імовірні майбутні зобов’язання не є відшкодуванням матеріальної шкоди. Національний банк впевнений у своїй правові позиції і очікує на неупереджений розгляд цієї справи судом першої інстанції", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, в листопаді 2015 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) почав процедуру ліквідації ПАТ "Радикал банк". Процедура почалася у відповідності з рішенням, прийнятим правлінням Національного банку України (НБУ) 9 листопада 2015 року.

Нагадаємо, Рада Національного банку України (НБУ) під час свого засідання 10 вересня ухвалила Основні засади грошово-кредитної політики на 2020 рік і середньострокову перспективу.

НБУ і МВФ розпочали роботу над новою програмою для України НБУ назвав зміни на фінансовому ринку після ухвалення закону про "спліт"
Новини України Національний банк Українибанки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся