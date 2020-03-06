НБУ визначився з вихідними днями для банків у 2020 році

Національний банк України оприлюднив графік вихідних днів у банківській системі на 2020 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в прес-службі, банківська система у 2020 році працюватиме відповідно до загального графіку святкових та вихідних днів в Україні.

Так, цьогоріч додатково до вихідних днів у суботу та неділю буде ще низка вихідних днів. Це пов’язано із перенесенням святкових днів, що припадають на суботу та неділю, на наступний робочий день.

"Перенесення робочого дня відбулося лише у січня цього року, додаткових перенесень робочих днів у 2020 році вже не передбачається", - йдеться в повідомленні

Згідно з графіком НБУ, найближчим додатковим вихідним днем буде 9 березня, оскільки Міжнародний жіночий день припаде на понеділок. Таким чином, вихідними днями будуть 7-9 березня.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року Кабінет міністрів прийняв розпорядження про перенесення робочих днів у 2020 році для працівників підприємств, установ і організацій, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота і неділя).

Відзначимо, за даними опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) у 2018 році, Міжнародний жіночий день знаходиться на четвертому місці серед улюблених свят українців, його люблять 42,9% опитаних.