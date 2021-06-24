НБУ визначився з роботою банків у зв’язку з перенесенням робочих днів у 2021 році

Так, дні роботи банківської системи України у 2021 році переносяться з:

понеділка 23 серпня - на суботу 28 серпня;

п’ятниці 15 жовтня - на суботу 23 жовтня.

Згідно з рішенням НБУ, міжбанківські перекази через систему електронних платежів (СЕП) 28 серпня і 23 жовтня 2021 року будуть здійснюватися датою банківського дня 28 серпня і 23 жовтня 2021 року відповідно.

У періоди з 21 до 24 серпня 2021 року і з 14 до 17 жовтня 2021 року міжбанківські перекази через СЕП будуть здійснюватися датою банківського дня 25 серпня і 18 жовтня 2021 року відповідно.

Як зазначили в НБУ, 23 серпня і 15 жовтня 2021 року банки, у разі потреби, можуть здійснювати касові операції. Крім того, банки мають забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.