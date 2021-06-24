НБУ визначився з роботою банків у зв’язку з перенесенням робочих днів у 2021 році

Національний банк України (НБУ) визначив порядок роботи банківської системи у зв’язку з перенесенням Кабінетом міністрів робочих днів у 2021 році. Дні переносяться на День Незалежності та Покрову.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Так, дні роботи банківської системи України у 2021 році переносяться з:
Згідно з рішенням НБУ, міжбанківські перекази через систему електронних платежів (СЕП) 28 серпня і 23 жовтня 2021 року будуть здійснюватися датою банківського дня 28 серпня і 23 жовтня 2021 року відповідно.
У періоди з 21 до 24 серпня 2021 року і з 14 до 17 жовтня 2021 року міжбанківські перекази через СЕП будуть здійснюватися датою банківського дня 25 серпня і 18 жовтня 2021 року відповідно.
Як зазначили в НБУ, 23 серпня і 15 жовтня 2021 року банки, у разі потреби, можуть здійснювати касові операції. Крім того, банки мають забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.
Зазначимо, Кабінет міністрів переніс у 2021 році три робочих дні. Для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні перенесені з: п'ятниці 8 січня на суботу 16 січня; понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня; п'ятниці, 15 жовтня, на суботу 23 жовтня. По чотири вихідних дні буде на Різдво, на День незалежності і на Покрову.