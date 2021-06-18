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Як банки працюватимуть на Трійцю та День конституції: НБУ роз'яснив графік роботи

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Україна, П'ятниця 18 червня 2021 17:27
Як банки працюватимуть на Трійцю та День конституції: НБУ роз'яснив графік роботи Фото: банки на свята не працюватимуть, але платежі можна проводити (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Згідно із законодавством, святковими та офіційними вихідними днями будуть 19-21 та 26-28 червня. Банки України самостійно визначають свій порядок роботи у вихідні, святкові та неробочі дні.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ).

Як зазначається в повідомленні, незалежно від святкових та неробочих днів система електронних платежів Національного банку (СЕП) працює у режимі 23/7, і банки мають можливість здійснювати міжбанківські платежі майже цілодобово та 7 днів на тиждень.

Банки, які здійснюватимуть міжбанківські платежі:

  • 19-21 червня - відображатимуть їх календарною датою першого наступного робочого (операційного) дня, тобто 22 червня 2021 року.
  • 26-28 червня - відображатимуть їх календарною датою першого наступного робочого (операційного) дня, тобто 29 червня 2021 року.

Нагадаємо, згідно із законом, якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. У неділю, 20 червня, святкується Трійця. Тому вихідний переноситься на понеділок, 21 червня. Крім того, вихідним є понеділок, 28 червня, коли відзначається День Конституції.

Зазначимо, Кабінет міністрів переніс у 2021 році три робочих дні. Для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні перенесені з: п'ятниці 8 січня на суботу 16 січня; понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня; п'ятниці, 15 жовтня, на суботу 23 жовтня.

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