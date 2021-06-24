НБУ определился с работой банков в связи с переносом рабочих дней в 2021 году

Так, дни работы банковской системы Украины в 2021 году переносятся с:

понедельника 23 августа - на субботу 28 августа;

пятницы 15 октября - на субботу 23 октября.

Согласно решению НБУ, межбанковские переводы через систему электронных платежей (СЭП) 28 августа и 23 октября 2021 года будут осуществляться датой банковского дня 28 августа и 23 октября 2021 года соответственно.

В периоды с 21 до 24 августа 2021 года и с 14 до 17 октября 2021 года межбанковские переводы через СЭП будут осуществляться датой банковского дня 25 августа и 18 октября 2021 года соответственно.

Как отметили в НБУ, 23 августа и 15 октября 2021 года банки, в случае необходимости, могут осуществлять кассовые операции. Кроме того, банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличными различных номиналов для обслуживания клиентов.