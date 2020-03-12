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У НБУ побоюються світової рецесії через коронавірус

Новини » Економіка     12.03.2020 - 14:24
У НБУ побоюються світової рецесії через коронавірус
Фото: Яків Смолій (РБК-Україна)

Україна сподівається укласти угоду про нову програму з МВФ, щоб зменшити вплив кризи

Поширення епідемії коронавірусу по світу може призвести до рецесії світової економіки. Про це на брифінгу повідомив глава НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Смолій, світові проблеми можуть призвести до значного сповільнення економічної активності в Україні.

"Суттєве зниження світового попиту, а також переоцінка інвесторами ризиків країн, що розвиваються, можуть негативно позначитися на показниках зовнішньої торгівлі України та ускладнити залучення фінансування", - сказав він.

За його словами, укладення нової програми з МВФ зменшить вразливість економіки України в період турбулентності на світових ринках в часи пікових виплат за державним боргом.

"Також на сприйняття України інвесторами впливатимуть рішення українських судів щодо відповідальності та зобов’язань екс-власників неплатоспроможних банків перед державою", - додав Смолій.

Відзначимо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль 11 березня заявив, що Україна входить у світову економічну кризу, викликаний поширенням коронавірусу у світі.

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