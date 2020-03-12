В НБУ опасаются мировой рецессии из-за коронавируса

Фото: Яков Смолий (РБК-Украина)

Украина надеется заключить соглашение о новой программе с МВФ, чтобы уменьшить влияние кризиса

Распространение эпидемии коронавируса по миру может привести к рецессии мировой экономики. Об этом на брифинге сообщил глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Смолий, мировые проблемы могут привести к значительному замедлению экономической активности в Украине.

"Существенное снижение мирового спроса, а также переоценка инвесторами рисков развивающихся стран могут негативно сказаться на показателях внешней торговли Украины и усложнить привлечение финансирования", - сказал он.

По его словам, заключение новой программы с МВФ уменьшит уязвимость экономики Украины в период турбулентности на мировых рынках во время пиковых выплат по государственному долгу.

"Также на восприятие Украины инвесторами будут влиять решения украинских судов относительно ответственности и обязательств экс-владельцев неплатежеспособных банков перед государством", - добавил Смолий.

Отметим, премьер-министр Денис Шміаль 11 марта заявил, что Украина входит в мировой экономический кризис, вызванный распространением коронавируса в мире.