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НБУ обновил список системно важных банков

Фото: НБУ обнародовал перечень системно важных банков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины по результатам ежегодного пересмотра подтвердил статус системной важности для находившихся в этом перечне банков в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

В списке 15 учреждений:

  • А-Банк
  • Креди Агриколь Банк
  • Кредобанк
  • ОТП банк
  • Ощадбанк
  • Пивденный
  • Приватбанк
  • ПУМБ
  • Райффайзен Банк
  • Смысл Банк
  • Таскомбанк
  • Укргазбанк
  • Укрэксимбанк
  • Укрсиббанк
  • Универсал банк.

Для системно принципиальных банков действуют повышенные требования, призванные обеспечить дополнительный запас их устойчивости.

Банки Украины

По данным НБУ, в Украине осталось было 63 действующих банка. В 2023 году было закрыто четыре.

По состоянию на 1 января 2024 года в Украине насчитывалось 5 138 действующих структурных подразделений банков. За год их количество сократилось на 198.

В 63 банках хранилось 1 трлн 84 млрд гривен средств физических лиц. Больше всего вкладов в государственном ПриватБанке - 391,5 млрд гривен.

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