НБУ обновил список системно важных банков

Национальный банк Украины по результатам ежегодного пересмотра подтвердил статус системной важности для находившихся в этом перечне банков в 2023 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
В списке 15 учреждений:
Для системно принципиальных банков действуют повышенные требования, призванные обеспечить дополнительный запас их устойчивости.
По данным НБУ, в Украине осталось было 63 действующих банка. В 2023 году было закрыто четыре.
По состоянию на 1 января 2024 года в Украине насчитывалось 5 138 действующих структурных подразделений банков. За год их количество сократилось на 198.
В 63 банках хранилось 1 трлн 84 млрд гривен средств физических лиц. Больше всего вкладов в государственном ПриватБанке - 391,5 млрд гривен.