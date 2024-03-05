UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

НБУ оновив перелік системно важливих банків

Фото: НБУ оприлюднив перелік системно важливих банків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України за результатами щорічного перегляду підтвердив статус системної важливості для банків, що були в цьому переліку у 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

У переліку 15 установ:

  • А-Банк
  • Креді Агріколь Банк
  • Кредобанк
  • ОТП банк
  • Ощадбанк
  • Південний
  • Приватбанк
  • ПУМБ
  • Райффайзен Банк
  • Сенс Банк
  • Таскомбанк
  • Укргазбанк
  • Укрексімбанк
  • Укрсиббанк
  • Універсал банк.

Для системно важливих банків діють підвищені вимоги, покликані забезпечити додатковий запас їх стійкості.

Банки України

За даними НБУ, в Україні залишилося було 63 діючих банків. У 2023 році було закрито чотири.

Станом на 1 січня 2024 року в Україні налічувалося 5 138 діючих структурних підрозділів банків. За рік їхня кількість скоротилася на 198.

У 63 банках зберігалося 1 трлн 84 млрд гривень коштів фізичних осіб. Найбільше вкладів у державному ПриватБанку - 391,5 млрд гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк УкраїниБанки