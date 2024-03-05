НБУ оновив перелік системно важливих банків

У переліку 15 установ:

А-Банк

Креді Агріколь Банк

Кредобанк

ОТП банк

Ощадбанк

Південний

Приватбанк

ПУМБ

Райффайзен Банк

Сенс Банк

Таскомбанк

Укргазбанк

Укрексімбанк

Укрсиббанк

Універсал банк.

Для системно важливих банків діють підвищені вимоги, покликані забезпечити додатковий запас їх стійкості.

Банки України

За даними НБУ, в Україні залишилося було 63 діючих банків. У 2023 році було закрито чотири.

Станом на 1 січня 2024 року в Україні налічувалося 5 138 діючих структурних підрозділів банків. За рік їхня кількість скоротилася на 198.

У 63 банках зберігалося 1 трлн 84 млрд гривень коштів фізичних осіб. Найбільше вкладів у державному ПриватБанку - 391,5 млрд гривень.