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Где украинцы хранят свои деньги: рейтинг банков по вкладам

Украина, Среда 14 февраля 2024 09:36
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Где украинцы хранят свои деньги: рейтинг банков по вкладам Фото: в двух госбанках хранится больше всего денег украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 января 2024 года в 63 банках хранилось 1 трлн 84 млрд гривен средств физических лиц (из которых средства до востребования - 694,7 млрд гривен). Больше всего вкладов в государственном ПриватБанке - 391,5 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, на втором месте государственный Ощадбанк - 188,3 млрд гривен на третьем частный Универсал Банк - 65,0 млрд гривен.

Далее идут банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк - 59,9 млрд гривен, национализированный Сенс Банк (ранее - Альфа-Банк) - 47,8 млрд гривен и частный ПУМБ - 47,6 млрд гривен.

Где украинцы хранят свои деньги: рейтинг банков по вкладам

Депозиты в банках

Напомним, Национальный банк Украины вводит дополнительные меры для усиления конкуренции банков за срочные депозиты населения и повышения ставок.

В декабре 2023 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,7% годовых. Ставки по новым депозитам в валюте - 1,0%.

В январе - марте 2024 года большинство украинских банков ожидают снижения стоимости всех депозитов. Удешевления средств корпораций ожидают 69% респондентов, а средств населения - 50%.

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