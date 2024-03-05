НБУ обновил список системно важных банков

Национальный банк Украины по результатам ежегодного пересмотра подтвердил статус системной важности для находившихся в этом перечне банков в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

В списке 15 учреждений:

А-Банк

Креди Агриколь Банк

Кредобанк

ОТП банк

Ощадбанк

Пивденный

Приватбанк

ПУМБ

Райффайзен Банк

Смысл Банк

Таскомбанк

Укргазбанк

Укрэксимбанк

Укрсиббанк

Универсал банк.

Для системно принципиальных банков действуют повышенные требования, призванные обеспечить дополнительный запас их устойчивости.

Банки Украины

По данным НБУ, в Украине осталось было 63 действующих банка. В 2023 году было закрыто четыре.

По состоянию на 1 января 2024 года в Украине насчитывалось 5 138 действующих структурных подразделений банков. За год их количество сократилось на 198.

В 63 банках хранилось 1 трлн 84 млрд гривен средств физических лиц. Больше всего вкладов в государственном ПриватБанке - 391,5 млрд гривен.