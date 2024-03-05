ua en ru
Вт, 05 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

НБУ оновив перелік системно важливих банків

Україна, Вівторок 05 березня 2024 12:36
UA EN RU
НБУ оновив перелік системно важливих банків Фото: НБУ оприлюднив перелік системно важливих банків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України за результатами щорічного перегляду підтвердив статус системної важливості для банків, що були в цьому переліку у 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

У переліку 15 установ:

  • А-Банк
  • Креді Агріколь Банк
  • Кредобанк
  • ОТП банк
  • Ощадбанк
  • Південний
  • Приватбанк
  • ПУМБ
  • Райффайзен Банк
  • Сенс Банк
  • Таскомбанк
  • Укргазбанк
  • Укрексімбанк
  • Укрсиббанк
  • Універсал банк.

Для системно важливих банків діють підвищені вимоги, покликані забезпечити додатковий запас їх стійкості.

Банки України

За даними НБУ, в Україні залишилося було 63 діючих банків. У 2023 році було закрито чотири.

Станом на 1 січня 2024 року в Україні налічувалося 5 138 діючих структурних підрозділів банків. За рік їхня кількість скоротилася на 198.

У 63 банках зберігалося 1 трлн 84 млрд гривень коштів фізичних осіб. Найбільше вкладів у державному ПриватБанку - 391,5 млрд гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Банки
NEWS
Спецоперація за участі ГУР. В Криму вражено російський корабель "Сергій Котов", - джерело
Спецоперація за участі ГУР. В Криму вражено російський корабель "Сергій Котов", - джерело
DAILY
Скільки і на що витрачають українські біженці за кордоном, і до чого тут "картковий туризм"
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Скільки і на що витрачають українські біженці за кордоном, і до чого тут "картковий туризм"