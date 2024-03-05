НБУ оновив перелік системно важливих банків
Фото: НБУ оприлюднив перелік системно важливих банків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Національний банк України за результатами щорічного перегляду підтвердив статус системної важливості для банків, що були в цьому переліку у 2023 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
У переліку 15 установ:
- А-Банк
- Креді Агріколь Банк
- Кредобанк
- ОТП банк
- Ощадбанк
- Південний
- Приватбанк
- ПУМБ
- Райффайзен Банк
- Сенс Банк
- Таскомбанк
- Укргазбанк
- Укрексімбанк
- Укрсиббанк
- Універсал банк.
Для системно важливих банків діють підвищені вимоги, покликані забезпечити додатковий запас їх стійкості.
Банки України
За даними НБУ, в Україні залишилося було 63 діючих банків. У 2023 році було закрито чотири.
Станом на 1 січня 2024 року в Україні налічувалося 5 138 діючих структурних підрозділів банків. За рік їхня кількість скоротилася на 198.
У 63 банках зберігалося 1 трлн 84 млрд гривень коштів фізичних осіб. Найбільше вкладів у державному ПриватБанку - 391,5 млрд гривень.