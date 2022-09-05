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НБУ обмежив купівлю валюти для бізнесу

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Україна, Понеділок 05 вересня 2022 15:46
НБУ обмежив купівлю валюти для бізнесу Фото: НБУ посилив вимоги до купівлі бізнесом іноземної валюти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України з 6 вересня посилив вимоги до купівлі бізнесом іноземної валюти. Це дасть змогу зберегти міжнародні резерви України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

НБУ визначив, що для здійснення розрахунків у іноземній валюті підприємство має спочатку використовувати наявну в нього іноземну валюту, а далі, за необхідності, купувати її на валютному ринку України.

Як зазначили в НБУ, станом на 2 вересня 2022 року обсяг коштів на валютних рахунках клієнтів з юридичних осіб (не враховуючи кошти бюджету та позабюджетних фондів) у банківській системі становить 8,7 млрд доларів.

"Зважаючи на це, відповідна норма зменшить попит на іноземну валюту та дасть змогу зберегти міжнародні резерви України, які є важливими для забезпечення оборонних потреб, стабільної роботи економіки та фінансової системи країни", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ визначив, що банки мають рекомендувати клієнтам із заборгованістю перед нерезидентами звернутися до кредиторів із пропозицією реструктурувати борги. Це повинно відбуватися на умовах, не гірших за реструктуризацію зовнішньої заборгованості уряду України.

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Національний банк України
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