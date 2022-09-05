НБУ ограничил покупку валюты для бизнеса

Национальный банк Украины с 6 сентября ужесточил требования к покупке бизнесом иностранной валюты. Это позволит сохранить международные резервы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

НБУ определил, что для проведения расчетов в иностранной валюте предприятие должно сначала использовать имеющуюся у него иностранную валюту, а далее, при необходимости, покупать ее на валютном рынке Украины.

Как отметили в НБУ, по состоянию на 2 сентября 2022 года объем средств на валютных счетах клиентов из юридических лиц (не учитывая средства бюджета и внебюджетных фондов) в банковской системе составляет 8,7 млрд долларов.

"Учитывая это, соответствующая норма уменьшит спрос на иностранную валюту и позволит сохранить международные резервы Украины, которые являются важными для обеспечения оборонных нужд, стабильной работы экономики и финансовой системы страны", - говорится в сообщении.