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НБУ ограничил покупку валюты для бизнеса

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Украина, Понедельник 05 сентября 2022 15:46
НБУ ограничил покупку валюты для бизнеса Фото: НБУ ужесточил требования к покупке бизнесом иностранной валюты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины с 6 сентября ужесточил требования к покупке бизнесом иностранной валюты. Это позволит сохранить международные резервы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

НБУ определил, что для проведения расчетов в иностранной валюте предприятие должно сначала использовать имеющуюся у него иностранную валюту, а далее, при необходимости, покупать ее на валютном рынке Украины.

Как отметили в НБУ, по состоянию на 2 сентября 2022 года объем средств на валютных счетах клиентов из юридических лиц (не учитывая средства бюджета и внебюджетных фондов) в банковской системе составляет 8,7 млрд долларов.

"Учитывая это, соответствующая норма уменьшит спрос на иностранную валюту и позволит сохранить международные резервы Украины, которые являются важными для обеспечения оборонных нужд, стабильной работы экономики и финансовой системы страны", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, НБУ определил, что банки должны рекомендовать клиентам с задолженностью перед нерезидентами обратиться к кредиторам с предложением реструктурировать долги. Это должно происходить на условиях, не хуже реструктуризации внешней задолженности правительства Украины.

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