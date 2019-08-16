НБУ вимагає замінити більшість членів наглядової ради Ощадбанку

Фото: Ощадбанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

НБУ відхилив п'ять кандидатур до наглядової ради Ощадбанку

Національний банк України (НБУ) відмовився погоджувати кандидатури більшості новообраних членів наглядової ради АТ "Ощадбанк" и вимагає замінити їх. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, НБУ прийняв рішення відмовити у погодженні таким особам:

Шевкі Аджунеру (голова наглядової ради, незалежний директор)

Олексію Грінченку (заступник голови наглядової ради, незалежний директор)

Олексію Резнікову (член наглядової ради, незалежний директор)

Дмитру Власову (член наглядової ради, представник від Верховної ради)

Даніелю Білаку (член наглядової ради, представник від Кабінету міністрів)

"Ці рішення прийняті за результатами співбесіди, проведеної кваліфікаційною комісією за участі правління Національного банку. Керуючись своїм правом, Національний банк вимагатиме заміни вказаних членів наглядової ради", - йдеться в повідомленні.

За результатами оцінки Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку прийняв рішення про можливість погодження таких осіб:

Байба Апін (член наглядової ради, незалежний директор)

Міхаель Вайнштейн (член наглядової ради, незалежний директор)

Пітер Бріггс (член наглядової ради, незалежний директор)

Юрій Храмов (член наглядової ради, представник від президента України)

Остаточні рішення щодо цих кандидатів будуть прийняті Національним банком після усунення зауважень до поданих ними документів.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України наприкінці травня погодив кандидатури незалежних членів та представників держави у наглядові ради трьох державних банків: АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Укрексімбанк" та АТ "Ощадбанк".

Нагадаємо, частка державних банків у чистих активах банків України зросла за перший квартал 2019 року на 0,6 в.п. до 55,3%.