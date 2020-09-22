НБУ планує вводити тимчасові адміністрації у небанківські фінустанови

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Регулятор отримав право вводити тимчасові адміністрації за законом про "спліт"

Національний банк підготував проект постанови щодо відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації. Документ виставлений на громадське обговорення.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ).

Як зазначається в повідомленні, НБУ має повноваження на застосування такого заходу впливу відповідно до закону про "спліт", однак наразі немає відповідного регуляторного акту для повноцінного застосування цього заходу впливу.

Проектом положення Національний банк має намір установити повноваження тимчасової адміністрації:

збереження активів, документів, інформації, систем обліку та реєстрації, баз даних фінустанови;

упровадження заходів для усунення порушень законодавства;

запобігання виникненню кризових явищ, що можуть призвести до невиконання зобов'язань;

Нагадаємо, Національний банк України з 1 липня 2020 року прийняв повноваження з регулювання ринків небанківських фінансових послуг. Відповідна норма міститься в законі про "спліт".

Як повідомляло РБК-Україна, ухвалений Верховною радою закон про "спліт" передбачає ліквідацію Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) та розподіл повноважень з регулювання фінансового ринку між Національним банком (НБУ) та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Зокрема, НБУ став регулятором страхових, лізингових, фінансових компаній, кредитних спілок, ломбардів та бюро кредитних історій, а НКЦПФР регулюватиме недержавні пенсійні фонди та фонди фінансування будівництва.