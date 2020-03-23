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НБУ запропонував виплачувати зарплати та пенсії лише в безготівковій формі

Новини » Економіка     23.03.2020 - 00:55
НБУ запропонував виплачувати зарплати та пенсії лише в безготівковій формі
Фото: Національний банк (РБК-Україна)

Через коронавірус НБУ пропонує відмовитися від готівки

Національний банк України пропонує перевести всі виплати з держаного бюджету на зарплати, пенсії, субсидії та інші виплати в безготівкову форму. Про це йдеться в листі НБУ про режим роботи банків в період посилених заходів протидії розповсюдженню коронавірусу, повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в листі, Національний банк з цією метою звернеться до Кабінету міністрів України та органів місцевого самоврядування.

НБУ пропонує "переведення всіх організацій, підприємств, фізичних осіб - отримувачів грошової допомоги тощо з коштів державного та місцевих бюджетів - на отримання заробітних плат, пенсій, соціальних виплат, субсидій та інших грошових виплат та субвенцій па виплату виключно в безготівковій формі на банківські рахунки з відкритими для них банківськими картками".

НБУ запропонував виплачувати зарплати та пенсії лише в безготівковій формі

НБУ запропонував виплачувати зарплати та пенсії лише в безготівковій формі

НБУ запропонував виплачувати зарплати та пенсії лише в безготівковій формі

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ зобов'язав банки закрити більшість відділень на час карантину через коронавірус. Згідно з листом НБУ від 22 березня 2020 року, банки повинні "визначати перелік опорних відділень, робота яких продовжується під час карантину, та закривати неключові відділення з урахуванням необхідності забезпечення безперебійного обслуговування клієнтів".

Нагадаємо, заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що Національний банк України рекомендує громадянам обмежити контакт з готівкою у зв'язку з пандемією коронавірусу.

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