У НБУ пояснили скорочення міжнародних резервів України

Міжнародні резерви України у травні 2021 року скоротилися на 0,6% до 27,8 млрд доларів через погашення зовнішніх та внутрішніх зобов'язань держави. Ці виплати були частково компенсовані валютними запозиченнями.

Про це повідомляє прес-служба НБУ .

Як зазначається в повідомленні, динаміку резервів упродовж травня визначали декілька чинників.

Заданими НБУ, загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив 650,6 млн доларів (в еквіваленті). Зокрема, 529,3 млн доларів були спрямовані на обслуговування та погашення внутрішніх державних облігацій (ОВДП).

Водночас валютні надходження на користь уряду склали 417,9 млн доларів, з них 354,3 млн доларів, - від розміщення ОВДП.

Крім того, у травні НБУ та уряд сплатили 64,3 млн доларів на користь Міжнародного валютного фонду.

За даними НБУ, через переоцінку фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют) їх вартість збільшилася на 136,8 млн доларів.

"Міжбанківський валютний ринок у травні був збалансованим, тому Національний банк не проводив валютні інтервенції", - йдеться в повідомленні.