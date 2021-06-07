В НБУ объяснили сокращение международных резервов Украины

Международные резервы Украины в мае 2021 года сократились на 0,6% до 27,8 млрд долларов из-за погашения внешних и внутренних обязательств государства. Эти выплаты были частично компенсированы валютными займами.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

Как отмечается в сообщении, динамику резервов в течение мая определяли несколько факторов.

По данным НБУ, общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составлял 650,6 млн долларов (в эквиваленте). В частности, 529,3 млн долларов были направлены на обслуживание и погашение внутренних государственных облигаций (ОВГЗ).

В то же время валютные поступления в пользу правительства составили 417,9 млн долларов, из них 354,3 млн долларов - от размещения ОВГЗ.

Кроме того, в мае НБУ и правительство уплатили 64,3 млн долларов в пользу Международного валютного фонда.

По данным НБУ, из-за переоценки финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют) их стоимость увеличилась на 136,8 млн долларов.

"Межбанковский валютный рынок в мае был сбалансированным, поэтому Национальный банк не проводил валютные интервенции", - говорится в сообщении.