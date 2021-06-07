В НБУ объяснили сокращение международных резервов Украины
Международные резервы Украины в мае 2021 года сократились на 0,6% до 27,8 млрд долларов из-за погашения внешних и внутренних обязательств государства. Эти выплаты были частично компенсированы валютными займами.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отмечается в сообщении, динамику резервов в течение мая определяли несколько факторов.
По данным НБУ, общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составлял 650,6 млн долларов (в эквиваленте). В частности, 529,3 млн долларов были направлены на обслуживание и погашение внутренних государственных облигаций (ОВГЗ).
В то же время валютные поступления в пользу правительства составили 417,9 млн долларов, из них 354,3 млн долларов - от размещения ОВГЗ.
Кроме того, в мае НБУ и правительство уплатили 64,3 млн долларов в пользу Международного валютного фонда.
По данным НБУ, из-за переоценки финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют) их стоимость увеличилась на 136,8 млн долларов.
"Межбанковский валютный рынок в мае был сбалансированным, поэтому Национальный банк не проводил валютные интервенции", - говорится в сообщении.
Как сообщало РБК-Украина, размер международных резервов Украины в течение 2020 года вырос на 3 830,71 млн долларов (на 15,1%). На 1 января 2021 года размер резервов составил 29 132,89 млн долларов и достиг максимума за восемь лет.
Отметим, в апреле Национальный банк Украины ухудшил прогноз по размеру международных резервов на конец 2021 года до 29,8 млрд долларов. В январе НБУ ожидал объем на уровне 30,7 млрд долларов.