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НБУ пояснив, чому при зміцненні гривні не падають ціни

Новини » Економіка    01.10.2019 - 22:24
НБУ пояснив, чому при зміцненні гривні не падають ціни
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

На це впливає ряд факторів

У Національному банку України (НБУ) пояснили, чому при зміцненні гривні не падають ціни на товари. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як відзначили в Нацбанку, зниження цін не відбувається через інерційність, низьку конкуренцію, а також підвищення заробітних плат українців.

"Попри зміцнення курсу гривні, населення не відчуває зниження цін. Це має багато пояснень. Частково - інерційність у встановленні цін. Частково - низька конкуренція на окремих ринках, яка дозволяє бізнесу тримати ціни високими навіть в умовах зниження собівартості. Частково - вплив інших факторів, котрі, як і курс, впливають на собівартість продукції, зокрема підвищення заробітних плат, що вже тривалий час спостерігається в Україні. Частково - вплив з боку збільшення попиту внаслідок зростання доходів українців", йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Нацбанк на 2 жовтня порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 42 копійки до 26,76 гривень за євро. Також регулятор встановив курс долара на рівні 24,55 гривень за долар, що на 36 копійок вище у порівнянні з попереднім банківським днем.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що з початку року чиста купівля валюти Нацбанком склала 3,9 млрд доларів. Протягом вересня НБУ купив на міжбанку валюти на 930,3 млн доларів.

Також повідомлялося, що середня заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у серпні 2019 року склала 10537 грн, що на 434 грн менше, ніж у липні.

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