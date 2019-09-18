ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Валовий зовнішній борг України виріс на 1,5 млрд доларів

Новини » Економіка    18.09.2019 - 17:42
Валовий зовнішній борг України виріс на 1,5 млрд доларів
Фото: колаж (РБК-Україна)

НБУ оприлюднив дані за II квартал 2019 року

Валовий зовнішній борг України на кінець II кварталу 2019 року зріс у порівнянні з минулим кварталом на 1,555 млрд доларів - з 113,956 млрд доларів до 115,511 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, борг в секторі загального державного управління зріс на 1,470 млрд доларів з 41,144 млрд доларів до 42,614 млрд доларів.

Борг Національного банку скоротився на 169 млн доларів з 7,745 млрд доларів до 7,576 млрд доларів.

Борг банків скоротився на 83 млн доларів з 5,037 млрд доларів до 4,954 млрд доларів.

Борг підприємств скоротився на 32 млн доларів з 50,518 млрд доларів до 50,550 млрд доларів.

Нагадаємо, валовий зовнішній борг України за 2018 рік скоротився на 741 млн доларів - з 115,451 млрд доларів до 114,710 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, за оцінками НБУ, в 2018 році рівень держборгу до ВВП знизився з 72% до 61%. У НБУ очікують, що жорстка фіскальна політика уряду і значні погашення боргу дозволять знизити рівень державного боргу нижче 60% від ВВП.

Ще одне підприємство Коломойського погодилося сплатити борг перед НБУ Посли G7 відреагували на підпал будинку Гонтаревої
Новини України долгНаціональний банк України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся