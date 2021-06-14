НБУ оприлюднив рейтинг прибутковості банків: скільки заробили з початку року

Платоспроможні банки України за січень-квітень 2021 року отримали 17,538 млрд гривень прибутку після оподаткування. Рейтинг за прибутковістю очолює державний ПриватБанк, який заробив 6,046 млрд гривень.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України ( НБУ ).

За даними НБУ, на другому місці банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк Аваль - 1,535 млрд гривень. Далі йдуть приватний ПУМБ - 1,323 млрд гривень і банки іноземним капіталом Універсал Банк - 1,148 млрд гривень і Альфа-Банк - 1,116 млрд гривень.

За даними НБУ, 64 з 73 банків отримали прибуток на суму 17,674 млрд гривень, а 8 банків показали збитки на 136 млн гривень.