НБУ оприлюднив рейтинг прибутковості банків: скільки заробили з початку року
Платоспроможні банки України за січень-квітень 2021 року отримали 17,538 млрд гривень прибутку після оподаткування. Рейтинг за прибутковістю очолює державний ПриватБанк, який заробив 6,046 млрд гривень.
Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).
За даними НБУ, на другому місці банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк Аваль - 1,535 млрд гривень. Далі йдуть приватний ПУМБ - 1,323 млрд гривень і банки іноземним капіталом Універсал Банк - 1,148 млрд гривень і Альфа-Банк - 1,116 млрд гривень.
За даними НБУ, 64 з 73 банків отримали прибуток на суму 17,674 млрд гривень, а 8 банків показали збитки на 136 млн гривень.
Відзначимо, рейтинг за прибутковістю за 2020 рік очолював державний ПриватБанк, який заробив 25,306 млрд гривень. На другому місці банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк Аваль 4,075 млрд гривень, на третьому-державний Ощадбанк-2,832 млрд гривень. Далі йдуть приватний ПУМБ - 2,634 млрд гривень і банк іноземним капіталом ОТП Банк-1,734 млрд гривень.
Нагадаємо, прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-квітні 2021 року склала 17,538 млрд гривень. Це на 30% менше, ніж роком раніше (25,208 млрд гривень).