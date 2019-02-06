НБУ оприлюднив розмір міжнародних резервів на 1 лютого

Обсяг міжнародних резервів України залишається на рівні п’ятирічного максимуму

Размер международных резервов Украины в течение января 2019 года практически не изменился и на 1 февраля 2019 года составил 20 819,7 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу НБУ.

Как отметили в НБУ, в январе платежи по обслуживанию и погашению государственного долга составили 883,9 млн долларов. Из них 808,1 млн долларов - расходы на обслуживание и погашение по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Эти расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения ОВГЗ, которые составили 620,7 млн долларов.

В то же время чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 136,1 млн долларов.

В течение месяца НБУ продал 54,3 млн долларов, из которых 30,0 млн долларов - путем валютных интервенций по выбору лучшей цены.

"Но в целом в январе предложение валюты было выше спроса, в частности благодаря стабильным поступлением валютной выручки аграрных и металлургических экспортеров, чистой продажи населением валюты банкам, а также притоку средств нерезидентов в гривневые государственные ценные бумаги. Это дало Национальному банку возможность купить на межбанковском валютном рынке 190,4 млн долларов, из которых 107,5 млн долларов по выбору лучшей цены", - отметили в НБУ.

Кроме того, на динамику резервов влияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 126,3 млн долларов (в эквиваленте).

"В целом по состоянию на 1 февраля 2018 года объем международных резервов остается на уровне пятилетнего максимума и покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций правительства и Национального банка", - отмечается в сообщении.

Напомним, международные резервы Украины в течение 2018 года увеличились на 2 011,98 млн долларов (на 10,7%) - с 18 808,45 млн долларов до 20 820,43 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова 31 января заявила, что в январе 2019 года на валютном рынке Украины наблюдалось преобладание предложения валюты над спросом. Рожкова отметила, что январь 2019 года является нетипичным, поскольку НБУ больше покупает валюты, чем продает, тогда как в прошлые годы наблюдалась противоположная тенденция.