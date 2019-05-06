НБУ назвав два ризики для фінансової стабільності в Україні

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Судові рішення щодо ПриватБанку та тиск на НБУ можуть мати масштабні наслідки

Члени Комітету з монетарної політики НБУ під час засідання 24 квітня щодо рівня облікової ставки відзначили появу нових істотних ризиків. Про це йдеться в заяві КМП за підсумками дискусії.

Як зазначили в НБУ, нещодавні судові рішення щодо "ПриватБанку" можуть дискредитувати заходи щодо забезпечення стабільності, прозорості та ефективності банківської системи, створюють загрози фінансовій стабільності загалом.

"Крім того, в умовах політичної невизначеності актуальним залишається також ризик для збереження незалежності Національного банку, яка є фундаментом для посилення довіри бізнесу та населення до рішень з монетарної політики і банківського нагляду", - наголошується заяві.

У НБУ вважають, що зазначені ризики в разі їх реалізації можуть мати масштабні наслідки, оскільки загрожують припиненням підтримки з боку міжнародних партнерів та ускладненням доступу до фінансових ресурсів на тлі пікових виплат за державним боргом.

У той же час більшість членів КМП (8 осіб) зауважила, що реалізація таких ризиків є форс-мажором і не входить до базового макроекономічного сценарію, який передбачає поступове пом’якшення монетарної політики.

"Натомість за збільшення ймовірності їх реалізації Національний банк повинен буде відповідно реагувати, зокрема монетарними інструментами", - йдеться в заяві.

Відзначимо, у Національному банку побоюються втрати незалежності центробанку. Про це йдеться в заяві НБУ після засідання правління 25 квітня.

Як повідомляло РБК-Україна, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". Рішення ухвалено за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського.