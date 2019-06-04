НБУ оприлюднив річний звіт з результатами виконання стратегії

Національний банк України оприлюднив річний звіт за 2018 рік, який присвячено результатам реалізації середньострокової Стратегії Національного банку. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, Стратегія НБУ була ухвалена навесні 2018 року і визначила сім ключових цілей діяльності на найближчі роки, а також дії для їх досягнення, критерії і строки досяжності, ключові активності та вимірювані результати.

У звіті НБУ наголошується, що за підсумками 2018 року інфляція знизилася до 9,8% р/р. Це найнижчий за останні п’ять років показник. "Досягти цього рівня вдалося насамперед завдяки жорсткій монетарній політиці, якої дотримувався Національний банк. Упродовж минулого року регулятор, реагуючи на проінфляційні чинники, підвищував облікову ставку чотири рази - загалом на 3,5 в. п. до 18,0% річних", - повідомили в НБУ.

Центробанк прогнозує, що інфляція поступово уповільнюватиметься й надалі. НБУ очікує, що вона знизиться до 6,3% на кінець 2019 року, увійде в межі цільового діапазону (5%± 1 в. п.) на початку 2020 року і досягне 5% уже під його кінець.

"Саме підтримка інфляції на низькому та стабільному рівні стане фундаментом для сталого зростання української економіки", - переконані в НБУ.

Крім того, міжнародні резерви у 2018 році сягнули п’ятирічного максимуму, їх обсяг станом на початок 2019 року становив 20,8 млрд доларів. "Національний банк мав можливість нарощувати резерви за рахунок сприятливої ситуації на валютному ринку", -йдеться у звіті.

Як зазначили в НБУ, ключовою подією 2018 року з точки зору сприяння вільному руху капіталу стало ухвалення Верховною радою у червні закону "Про валюту і валютні операції", який Національний банк розробив разом з експертами Проекту технічної допомоги Європейського Союзу. На виконання закону НБУ розробив нову ліберальну і прозору систему валютного регулювання, яка складається з восьми основних постанов НБУ. "Близько 30 валютних обмежень, які роками стримували розвиток бізнесу і приплив інвестицій, були скасовані разом із введенням закону в дію 7 лютого 2019 року", - наголошується в документі.

Нагадаємо, міжнародні резерви України протягом 2018 року збільшилися на 2 011,98 млн доларів (на 10,7%) - з 18 808,45 млн доларів до 20 820,43 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні в грудні 2018 року порівняно з листопадом зросли на 0,8%. За даними Державної служби статистики, за 2018 рік (до грудня 2017 року) ціни в Україні зросли на 9,8%.