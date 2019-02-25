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НБУ оприлюднив дані про власні активи на початок 2019 року


Активи банку зросли за рік на 25 млрд грн

Активы Национального банка Украины выросли за 2018 год на 2,4% и на 1 января 2019 года составили 1 трлн 51 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на регулярный отчет о финансовом состоянии НБУ.

По данным отчета, обязательства Национального банка Украины за год выросли на 3,7% до 848 млрд грн.

При этом собственный капитал НБУ за год сократился за 2018 год на 2,6% до 202 млрд грн.

www.bank.gov.ua

Как сообщало РБК-Украина, согласно программе Национального банка Украины (НБУ) на 2019 год, главными внутренними рисками являются выборы 2019, а также усиление трудовой миграции. Как отмечается в документе, одним из рисков является ухудшение инфляционных ожиданий на фоне развертывания нового политического цикла.

Напомним, глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий назвал основные задачи НБУ на 2019 год. В частности, Смолий отметил, что действия НБУ будут направлены на обеспечение ценовой и финансовой стабильности. Также он сообщил, что первоочередной задачей для НБУ будет восстановление кредитования.

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