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НБУ стурбований інцидентами з Гонтаревою і її сім'єю

Новини » Економіка    05.09.2019 - 13:43
НБУ стурбований інцидентами з Гонтаревою і її сім'єю
Фото: Валерія Гонтарева (НБУ)

Правління просить забезпечити безпеку колишнього і нинішнього керівництва НБУ

Правління Національного банку України занепокоєне останніми інцидентами, які сталися з екс-головою НБУ Валерією Гонтаревою та її сім’єю у Лондоні та Києві. Про це йдеться в заяві правління НБУ, розміщеному у Facebook.

Як зазначили в НБУ, ці випадки можуть свідчити про наявність організованого та цілеспрямованого психологічного та фізичного тиску на колишню голову НБУ.

"Ми розцінюємо це як реальну загрозу особистій недоторканності посадовців регулятора, які здійснювали та продовжують здійснювати реформи фінансового сектору, і намагання в такий спосіб підірвати спроможність центрального банку виконувати своє призначення -забезпечувати цінову та фінансову стабільність як фундаменту для стійкого економічного зростання", - йдеться в заяві.

Правління НБУ звертається до правоохоронних органів із проханням забезпечити проведення оперативного неупередженого розслідування цих інцидентів та притягнути винуватців до відповідальності, забезпечити захист життя та здоров'я екс-голови НБУ, поточного керівництва і співробітників НБУ.

НБУ стурбований інцидентами з Гонтаревою і її сім'єю

Як повідомляло РБК-Україна, 26 серпня Валерію Гонтареву збила машина на перехресті в центрі Лондона. Її госпіталізували в лікарню з серйозними травмами, і лікарі 27 серпня провели операцію.

Крім того, на початку вересня в Києві згорів автомобіль сина екс-глави Національного банку України Валерія Гонтаревої.

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