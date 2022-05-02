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НБУ за місяць продав з резервів 2,2 млрд доларів

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Україна, Понеділок 02 травня 2022 09:51
НБУ за місяць продав з резервів 2,2 млрд доларів Фото: НБУ за місяць продав з резервів 2,2 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом квітня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 41,0 млн доларів і продав 2 244,3 млн доларів. Негативне сальдо 2 203,3 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 1 889,6 млн доларів і продав 7 490,4 млн доларів. Негативне сальдо 5 600,8 млн доларів.

НБУ за місяць продав з резервів 2,2 млрд доларів

Зазначимо, НБУ зафіксував офіційний курс гривні до долара на час воєнного стану на рівні 29,25 гривень за долар.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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