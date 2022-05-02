НБУ за місяць продав з резервів 2,2 млрд доларів

Національний банк України (НБУ) протягом квітня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 41,0 млн доларів і продав 2 244,3 млн доларів. Негативне сальдо 2 203,3 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Всього з початку року НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 1 889,6 млн доларів і продав 7 490,4 млн доларів. Негативне сальдо 5 600,8 млн доларів.

Зазначимо, НБУ зафіксував офіційний курс гривні до долара на час воєнного стану на рівні 29,25 гривень за долар.