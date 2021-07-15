НБУ трохи знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 16 липня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,29 гривень за долар. Курс впав на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані регулятор .

Офіційний курс гривні до долара на 16 липня встановлено на такому рівні: 27,2905 гривень за 1 долар (-0,0142 грн). При цьому курс долара на 15 липня становить: 27,3047 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму за 11 місяців. Нижче курс був тільки 14 липня 2020 року - 27,0883 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)