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НБУ трохи знизив офіційний курс долара

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Четвер 15 липня 2021 16:43
НБУ трохи знизив офіційний курс долара Фото: курс долара впав на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 16 липня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,29 гривень за долар. Курс впав на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані регулятор.

Офіційний курс гривні до долара на 16 липня встановлено на такому рівні: 27,2905 гривень за 1 долар (-0,0142 грн). При цьому курс долара на 15 липня становить: 27,3047 гривень за 1 долар.

НБУ трохи знизив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму за 11 місяців. Нижче курс був тільки 14 липня 2020 року - 27,0883 гривень за 1 долар.

НБУ трохи знизив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара трохи знизився на відкритті міжбанку. Курс долара на міжбанку станом на 10:00 15 Липня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійки до 27,3150 гривень за долар, курс в покупці до 27,2950 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу виріс на 3 копійки до 32,32 гривень за євро.

Прогноз

Аналітики прогнозують протягом найближчого тижня незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,25 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,1/27,3 грн.

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