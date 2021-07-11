Що буде з курсом долара: прогноз на наступний тиждень

Наступного тижня курс долара продемонструє невелике зниження по відношенню до гривні. Очікується, що він буде наближатися до позначки 27 гривень за долар.

За його словами, за минулий тиждень курс долара до гривні знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,1-0,4%. Зокрема, офіційний курс долара США знизився з 27,38 грн до 27,29 грн (-0,4%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 27,39/27,41 до 27,31/27,33 грн (-0,3%).

Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 27,20/27,42 до 27,18/27,37 (-0,1%/-0,2%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 0,8% до 0,7% за рахунок більш швидкого зниження курсу продажу в порівнянні з покупкою.

Аналітик зазначає, що з 25 червня міжбанківський ринок залишається в так званому "боковику", і здійснює незначні коливання в діапазоні 27,2-27,5 грн. На даних рівнях курс долара знайшов свою тимчасову рівновагу.

"На найближчий тиждень ми очікуємо незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,25 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,1/27,3 грн", - додав Іосуб.