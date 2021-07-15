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НБУ немного снизил официальный курс доллара

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Четверг 15 июля 2021 16:43
НБУ немного снизил официальный курс доллара Фото: курс доллара упал на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 июля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,29 гривен за доллар. Курс упал на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 16 июля установлен на таком уровне: 27,2905 гривен за 1 доллар (-0,0142 грн). При этом курс доллара на 15 июля составляет: 27,3047 гривен за 1 доллар.

НБУ немного снизил официальный курс доллара

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд.

НБУ немного снизил официальный курс доллара

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара немного снизился на открытии межбанка. Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 15 июля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 копейки до 27,3150 гривен за доллар, курс в покупке до 27,2950 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 32,32 гривен за евро.

Прогноз

Аналитики прогнозируют в течение ближайшей недели незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,25 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,3 грн.

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