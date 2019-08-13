НБУ трохи знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 14 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,14 гривень за долар, що на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 14 серпня встановлено на такому рівні: 2514,616 гривень за 100 доларів (-1,2327 гривень).

При цьому курс долара на 14 серпня становить 2515,8487 гривень за 100 доларів.

Скриншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні, 13 серпня, міжбанківський валютний ринок відкрився невеликим зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 6 копійок до 25,16 гривень за долар, курс купівлі до 25,13 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 12 копійок до 28,16 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 25,14 гривень за долар, що на 1 копійку нижче, ніж 12 серпня (25,15 гривень за долар).

У той же час курс долара в обмінних пунктах України в продажу знизився на 7 копійок до 25,36 гривень за долар, курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 28,46 гривень за долар.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,08 (25,12 - 12 серпня), продажу - 25,36 (25,43 - 12 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,97 (28,03 - 12 серпня), продажу - 28,46 (28,56 - 12 серпня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,57 (3,57 - 12 серпня), продажу 3,97 (3,97 - 12 серпня) грн за 10 рублів.