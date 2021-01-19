НБУ підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 14 копійок

Національний банк України (НБУ) на 20 січня 2021 року встановив курс євро на рівні 34,15 гривень за євро. Це менш ніж на 14 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 20 січня встановлено на такому рівні: 34,1555 гривень за євро (+0,1397 грн). При цьому курс євро на 19 січня становить 34,0158 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 3 копійки до 34,14 гривень за євро. Курс купівлі становить 34,07 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 20 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,15 гривень за долар. Курс знизився на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 20 січня встановлено на такому рівні: 28,1544 гривень за 1 долар (-0,0382 грн). При цьому курс долара на 19 січня становить: 28,1926 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після різкого зростання напередодні.