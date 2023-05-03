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НБУ назвал сумму убытков от мошенничества с платежными картами за последний год

Фото: средний ущерб от мошеннической операции составляет 2,2 тысячи гривен (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Сумма убытков банков, торговцев, клиентов от незаконных действий с платежными карточками за прошлый год составила более 481 млн гривен. Это на 46% больше, чем в довоенном 2021 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

По данным пресс-службы, количество незаконных действий с платежными карточками, по которым был понесен ущерб, возросло на 8%.

В 2022 году средняя сумма одной незаконной операции составила около 2 200 гривен, что на треть больше чем в 2021 году (1 600 гривен).

На один миллион гривен расходных операций с использованием платежных карт на незаконные действия/мошеннические операции приходилось 69 гривен. Это не намного больше, чем в 2021 году (65 гривен), и свидетельствует о том, что в прошлом году сумма убытков от мошенничества росла сопоставимо с ростом суммы операций с платежными карточками украинских банков.

По данным НБУ, 86% от общего количества случаев платежного мошенничества за 2022 год произошло в сети Интернет, в то же время только 14% - через физические устройства (торговая сеть, банкоматы, устройства самообслуживания).

"С начала этого года в Департамент киберполиции поступило уже более 20 тысяч обращений граждан, из них - более 75% по мошенничеству в Интернете. Аналогичные процентные показатели мы наблюдали и в прошлом году, соответственно противодействие онлайн-мошенничеству остается одним из основных направлений работы киберполиции", - сообщил начальник Департамента киберполиции Национальной полиции Украины полковник полиции Юрий Выходец.

Напомним, среди изъятых из обращения в Украине 2022 поддельных банкнот иностранной валюты преобладали доллары США (91% от общего количества) и евро (8%).

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Национальный банк Украинымошенническая схема