НБУ назвав суму збитків від шахрайства з платіжними картками за останній рік

За даними прес-служби, кількість незаконних дій з платіжними картками, за якими були понесені збитки, зросла на 8%.

У 2022 році сума середня сума однієї незаконної операції становила близько 2 200 гривень, що на третину більше ніж у 2021 році (1 600 гривень).

На один мільйон гривень видаткових операцій із використанням платіжних карток на незаконні дії/шахрайські операції припадало 69 гривень. Це не набагато більше ніж у 2021 році (65 гривень), та свідчить про те, що минулого року сума збитків від шахрайства зростала співставно із зростанням суми операцій з платіжними картками українських банків.

За даними НБУ, 86% від загальної кількості випадків платіжного шахрайства за 2022 рік відбулися в мережі Інтернет, водночас лише 14% - через фізичні пристрої (торговельна мережа, банкомати, пристрої самообслуговування).

"З початку цього року до Департаменту кіберполіції надійшло вже понад 20 тисяч звернень громадян, з них - більше 75% щодо шахрайства в Інтернеті. Аналогічні відсоткові показники ми спостерігали й минулого року, відповідно протидія онлайн-шахрайству залишається одним з основних напрямів роботи кіберполіції", - повідомив начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України полковник поліції Юрій Виходець.