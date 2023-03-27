Какие фальшивые иностранные банкноты в Украине встречаются чаще всего: данные НБУ

Среди изъятых из оборота в Украине 2022 поддельных банкнот иностранной валюты преобладали доллары США (91% от общего количества) и евро (8%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Напомним, по данным НБУ , чаще всего в 2022 году подделывали банкноты гривны старого образца.

По данным пресс-службы, чаще всего подрабатывали иностранные банкноты таких номиналов:

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