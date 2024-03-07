НБУ назвал причины сокращения спроса на валюту в Украине

Спрос на валюту в Украине в феврале 2024 года снизился по сравнению с январем. В итоге курс гривны по отношению к доллару практически не изменился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (март 2024 года).

"Это обусловливалось сдержанными бюджетными расходами, устойчивой ситуацией с экспортом, в том числе благодаря функционированию морского коридора и возобновлению экспорта электроэнергии, а также улучшением курсовых ожиданий населения на фоне определенного снижения неопределенности поступления внешней финансовой помощи", - говорится в обзоре.

Как отметили в НБУ, официальный курс гривны по отношению к доллару в среднем практически не изменился по сравнению с январем. Разница между наличным и официальным курсами не превышала 1,4%, а к концу месяца сократилась до 0,8%.

Интервенции НБУ по продаже иностранной валюты сократились и составили 1,5 млрд. долларов, напомнили в центробанке.

Сниженный спрос

По данным НБУ, украинцы в феврале сократили покупку долларов в банках до 825 млн долларов. Объем покупки упал по сравнению с январем на 25%, когда украинцы купили рекордный за 11 лет объем валюты (1,103 млрд долларов).

Кроме того, спрос был ниже и на межбанке. НБУ в феврале 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 1,509 млрд. долларов. Это минимальный объем с апреля прошлого года.

Повышенный дефицит валюты на межбанке наблюдался в середине февраля, когда официальный курс вырос до максимума 38,62 грн/доллар.

Однако потом курс стал падать. В итоге официальный курс за месяц вырос на 33 копейки - с 37,87 до 38,20 грн/доллар.

Наличный курс полностью зависит от межбанка. За месяц он вырос на 40 копеек с 38,25 до 38,65 грн/доллар.