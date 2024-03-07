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НБУ назвав причини скорочення попиту на валюту в Україні

Україна, Четвер 07 березня 2024 08:48
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НБУ назвав причини скорочення попиту на валюту в Україні Фото: попит на валюту в Україні скоротився в лютому 2024 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Попит на валюту в Україні в лютому 2024 року знизився порівняно з січнем. У підсумку курс гривні до долара практично не змінився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (березень 2024 року).

"Це зумовлювалося стриманими бюджетними видатками, стійкою ситуацією з експортом, у тому числі завдяки функціонуванню морського коридору та відновленню експорту електроенергії, а також поліпшенням курсових очікувань населення на тлі певного зниження невизначеності щодо надходження зовнішньої фінансової допомоги", - йдеться в огляді.

НБУ назвав причини скорочення попиту на валюту в Україні

Як зазначили в НБУ, офіційний курс гривні до долара в середньому практично не змінився порівняно з січнем. Різниця між готівковим та офіційним курсами не перевищувала 1,4%, а наприкінці місяця скоротилася до 0,8%.

НБУ назвав причини скорочення попиту на валюту в Україні

Інтервенції НБУ з продажу іноземної валюти скоротилися і становили 1,5 млрд доларів, нагадали в центробанку.

Знижений попит

За даними НБУ, українці в лютому скоротили купівлю доларів у банках до 825 млн доларів. Обсяг купівлі впав у порівнянні з січнем на 25%, коли українці купили рекордний за 11 років обсяг валюти (1,103 млрд доларів).

Крім того, попит був нижчим і на міжбанку. НБУ у лютому 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 1,509 млрд доларів. Це мінімальний обсяг із квітня минулого року.

Підвищений дефіцит валюти на міжбанку спостерігався в середині лютого, коли офіційний курс зріс до максимуму 38,62 грн/долар.

Однак потім курс почав падати. У підсумку офіційний курс за місяць зріс на 33 копійки - з 37,87 до 38,20 грн/долар.

Готівковий курс повністю залежить від міжбанку. За місяць він зріс на 40 копійок з 38,25 до 38,65 грн/долара.

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