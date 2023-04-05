Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 5 апреля

В обменных пунктах Украины сегодня, 5 апреля 2023 года, курс доллара в продаже упал на 20 копеек до 37,50 гривен за доллар. Курс евро упал на 5 копеек до 40,50 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 5 апреля составляет 39,8653 гривен за евро (+0,1043 грн).

Напомним, за март украинцы сократили покупку валюты в банках до 424,3 млн долларов. Всего с начала года граждане пополнили свои валютные резервы почти на 2 млрд долларов.

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