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Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 5 апреля

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Украина, Среда 05 апреля 2023 11:04
Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 5 апреля Фото: курс доллара упал на 20 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 5 апреля 2023 года, курс доллара в продаже упал на 20 копеек до 37,50 гривен за доллар. Курс евро упал на 5 копеек до 40,50 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 37,00 грн (37,10 - 4 апреля)
  • продажа - 37,50 грн (37,70 - 4 апреля) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 39,80 грн (39,85 - 4 апреля),
  • продажа - 40,50 грн (40,55 - 4 апреля) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,30 грн (8,30 - 4 апреля),
  • продажа - 8,75 грн (8,75 - 4 апреля) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 5 апреля составляет 39,8653 гривен за евро (+0,1043 грн).

Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 5 апреля

Напомним, за март украинцы сократили покупку валюты в банках до 424,3 млн долларов. Всего с начала года граждане пополнили свои валютные резервы почти на 2 млрд долларов.

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