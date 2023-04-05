Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 5 апреля
В обменных пунктах Украины сегодня, 5 апреля 2023 года, курс доллара в продаже упал на 20 копеек до 37,50 гривен за доллар. Курс евро упал на 5 копеек до 40,50 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 37,00 грн (37,10 - 4 апреля)
- продажа - 37,50 грн (37,70 - 4 апреля) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 39,80 грн (39,85 - 4 апреля),
- продажа - 40,50 грн (40,55 - 4 апреля) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,30 грн (8,30 - 4 апреля),
- продажа - 8,75 грн (8,75 - 4 апреля) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 5 апреля составляет 39,8653 гривен за евро (+0,1043 грн).
Напомним, за март украинцы сократили покупку валюты в банках до 424,3 млн долларов. Всего с начала года граждане пополнили свои валютные резервы почти на 2 млрд долларов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.