У НБУ назвали умови для зниження облікової ставки

Нацбанк чекає зниження інфляційних ризиків

В Национальном банке видят предпосылки для снижения учетной ставки в этом году. Об этом первый заместитель главы правления НБУ Екатерина Рожкова сказала в интервью изданию "НВ Бизнес".

Рожкова отметила, что жесткая монетарная политика и высокие процентные ставки несколько сдерживают рост экономики.

Однако в январе НБУ пока что воздержался от снижения ставки, поскольку инфляционные риски, связанные с политической неопределенностью и замедлением мировой экономики остаются достаточно высокими, сказала она.

"Как только мы убедимся, что эти риски не будут реализованы, сможем смягчить нашу монетарную политику", - рассказала Рожкова.

Напомним, Национальный банк Украины 31 января сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых. Как отмечается в обосновании решения, сохранение ставки на таком уровне направлено на снижение инфляции к цели в 5% в 2020 году.

Как сообщало РБК-Украина, во время выступления в Верховной раде 17 января председатель НБУ Яков Смолий заявил, что уровень учетной ставки НБУ в 18% является слишком высоким и Нацбанк может принять решение о ее снижении. Смолий выразил надежду, что тренд повышения учетной ставки достиг пика и начнется тренд снижения учетной ставки.