В НБУ назвали теми для переговорів з МВФ

На переговорах з Місією Міжнародного валютного фонду, яка прибуде до Києва наступного тижня, планується обговорити параметри нової програми з Україною. Про це сьогодні на брифінгу сказав голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Смолій, з кредиторами планують обговорити термін нової програми, її об'єм.

"І ми надіємося на успішне завершення таких переговорів", - сказав Смолій.

Відзначимо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав, що приїзд місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Київ очікується 10 вересня.

Нагадаємо, раніше заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що Україні потрібна нова довгострокова програма співпраці з МВФ на загальну суму в 5-10 млрд доларів.

Відзначимо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з заступником директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девідом Ліптоном в Торонто заявив, що співпраця з МВФ залишається пріоритетом для української влади.