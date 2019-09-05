В НБУ назвали темы для переговоров с МВФ

На переговорах с Миссией Международного валютного фонда, которая прибудет в Киев на следующей неделе, планируется обсудить параметры новой программы с Украиной. Об этом сегодня на брифинге сказал председатель НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Смолий, с кредиторами планируют обсудить сроки новой программы, ее объем.

"И мы надеемся на успешное завершение таких переговоров", - сказал Смолий.

Отметим, ранее премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что приезд миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Киев ожидается 10 сентября.

Напомним, ранее заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что Украине нужна новая долгосрочная программа сотрудничества с МВФ на общую сумму в 5-10 млрд долларов.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвидом Липтоном в Торонто заявил, что сотрудничество с МВФ остается приоритетом для украинской власти.