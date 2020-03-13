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Банки знизили ставки за депозитами для населення

Новини » Економіка     13.03.2020 - 15:05
Банки знизили ставки за депозитами для населення
Фото: національна валюта (РБК-Україна)

Ставки стають все менш привабливими

У лютому 2020 року середні процентні ставки банків за новим депозитами у гривні для населення знизилися з 13,8% до 12,8% річних. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України.

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті за лютий знизилися з 2,2% до 2,1%.

У лютому 2020 року ставки за гривневими депозитами для підприємств знизилися з 8,8% до 6,5% річних, за валютним знизилися з 1,8% до 1,5% річних.

Банки знизили ставки за депозитами для населення

Депозитний портфель банків у лютому скоротився на 0,2% до 1 121 млрд грн, в т. ч. населення виріс на 1,8% до 570 млрд грн, підприємств скоротився на 0,4% до 529 млрд грн.

Банки знизили ставки за депозитами для населення

Зазначимо, відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у лютому 2020 року в національній валюті становили 37,1% річних, що на 0,35 в.п. вище, ніж у січні (36,8%).

Нагадаємо, дані "Опитування про умови банківського кредитування" НБУ за I квартал 2020 року свідчать, що очікування припливу депозитів як підприємств, так і домогосподарств є високими.

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