Агентство Fitch назвало терміни отримання Україною траншів МВФ

Фото: Fitch Ratings (fitchratings.com)

Погана репутація України створює ризики виділення допомоги МВФ

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує отримання Україною траншу від Міжнародного валютного фонду на 0,7 млрд доларів за програмою Stand-By до кінця року. Ще один транш на 1,2 млрд доларів очікується у 2021 році.

Про це йдеться в повідомленні агентства.

Fitch вважає, що продовження взаємодії з МВФ є ключовим для України для збереження доступу до зовнішнього фінансування. Однак ризики реалізації програми SBA МВФ значні, враховуючи погану репутацію України в попередніх програмах та потенційні судові рішення та законодавчі ініціативи, які призводять до скасування реформ.

На думку аналітиків Fitch, несподівані та часті зміни в уряді на початку року, особливо ті, які пов'язані з ключовими економічними постами, такими як міністр фінансів, і політичний тиск на НБУ, який призвів до відставки глави центробанку в липні, створюють політичну невизначеність.

"Крім підриву насилу заробленої довіри до політики, зниження незалежності центрального банку може призвести до зворотного руху в макроекономічної стабільності та стабільності фінансового сектора, обмежити доступ до зовнішнього фінансування та підвищити вразливість України до потрясінь", - йдеться в повідомленні агентства.

За оцінками Fitch, Україна задовольнила майже 68% своїх потреб у бюджетному фінансуванні на 2020 рік в розмірі 23,5 млрд доларів. Доступна внутрішня ліквідність і державні кошти дозволяють задовольнити залишаються потреби у фінансуванні, що, в свою чергу, залежить від темпів виконання видатків.

Потреби України в зовнішньому фінансуванні знизилися у порівнянні з попередніми роками (35% міжнародних резервів), незважаючи на великі виплати за боргом, що відображає більш високі міжнародні резерви і прогнозований профіцит рахунку поточних операцій (2,5% ВВП) в 2020 році завдяки досить стійкому експорту та грошовим переказам, різкого скорочення імпорту і поліпшення доступності даних про реінвестовані доходи іноземних інвесторів Потреби у зовнішньому фінансуванні зростуть у 2021-2022 роках з поверненням до дефіциту поточного рахунку (досягне 3,5% ВВП у 2022 році), вважають в Fitch.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України очікує, що Місія Міжнародного валютного фонду прибуде до Києва найближчим часом. Другий транш очікується до кінця року.

Нагадаємо, 9 червня рада директорів МВФ затвердила нову програму співпраці з Україною в розмірі 5 млрд доларів на 18 місяців. Україна вже отримала перший транш за програмою на 2,1 млрд доларів.