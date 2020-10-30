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НБУ назвав причини падіння курсу гривні за останні місяці

Київ, П'ятниця 30 жовтня 2020 14:56
НБУ назвав причини падіння курсу гривні за останні місяці
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Тільки за останній квартал гривня девальвувала на 6%, з початку року - на 20%

На валютному ринку в ІІІ кварталі 2020 року превалював девальваційний тиск. Попит на валюту зростав на тлі погіршення очікувань.

Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку України (НБУ) за жовтень 2020 року.

Як зазначається у звіті, офіційний обмінний курс гривні до долара на кінець ІІІ кварталу 2020 року порівняно із кінцем ІІ кварталу 2020 року послабився на 6%. З початку року гривня девальвувала майже на 20%.

"Визначальним фактором, який спричинив девальвацію гривні в ІІІ кварталі 2020 року, було погіршення кон’юнктури на валютному ринку, зумовлене зростанням попиту на іноземну валюту на тлі погіршення очікувань", - йдеться в огляді.

За даними НБУ, найбільшими чистими покупцями іноземної валюти в цей період були імпортери побутових товарів та автотрейдери, нерезиденти на ринку ОВДП та прямі іноземні інвестори з метою репатріації дивідендів. Також зросли операції з купівлі іноземної валюти на умовах форвард.

У ІІІ кварталі 2020 року НБУ здійснював інтервенції як з купівлі іноземної валюти, так і з її продажу. Останні за результатами кварталу виявилися незначно більшими, проте з початку року зберігалася чиста купівля іноземної валюти близько (1,0 млрд доларів), повідомили в НБУ.

НБУ назвав причини падіння курсу гривні за останні місяці

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) на 30 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,43 гривень за долар. Курс піднявся до максимуму більш ніж за два роки. Вище курс востаннє був 5 вересня 2018 року - 28,49 гривень за долар.

Зазначимо, керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,99 грн/долар. Настрої за останній квартал ще погіршилися.

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