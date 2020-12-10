У НБУ назвали причини бюджетної кризи наприкінці року

Фото: Дмитро Сологуб (Віталій Носач, РБК-Україна)

Уряд України наприкінці року отримав проблеми з фінансуванням дефіциту бюджету через призупинення співпраці з зовнішніми кредиторами. Через це зросла вартість запозичень.

Про це сказав заступник голови НБУ Дмитро Сологуб на брифінгу.

Сологуб нагадав, зо НБУ у своїх попередніх релізах відзначав, що бачить фіскальні ризики до кінця року, які зараз реалізувалися.

"Джерело цих ризиків - це призупинення, затримка співпраці з донорами, затримка доступу к дешевому офіційному фінансуванню. Як на мене, це причина", - сказав він.

Коментуючи зростання ставок за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціонах Мінфіну, Сологуб зазначив:

"У уряду наприкінці року виникли достатньо значні потреби у фінансуванні дефіциту. Тобто збільшився попит на фінансування. І це відповідним чином вплинуло на ціни".

За його словами, він не бачить фундаментальних причин для зростання ставок, окрім того, що уряд призупинив співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями. Сологуб нагадав про низьку інфляцію та про те, що НБУ тримає ставку на рівні 6%.

Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко заявив про те, що ставки за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) в кінці 2020 року зросли. Марченко навів приклад: по тримісячних ОВДП при обліковій ставці НБУ на рівні 6% і інфляції в країні на рівні 2,4% Мінфін запозичує під 10%.

Відзначимо, міністр фінансів Сергій Марченко підтвердив інформацію про те, що Державне казначейство припинило фінансування деяких бюджетних витрат і програм наприкінці 2020 року. За його словами, значна сума коштів до теперішнього часу не надійшла. Мова про більш ніж 3 млрд доларів, які були закладені в бюджеті.