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Международные резервы Украины выросли еще на 4 млрд долларов и обновили максимум за 11 лет

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Украина, Четверг 04 мая 2023 10:10
Международные резервы Украины выросли еще на 4 млрд долларов и обновили максимум за 11 лет Фото: международные резервы Украины в апреле выросли до 35,9 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Международные резервы Украины за апрель 2023 г. выросли на 12,8% до 35,9 млрд долларов. Такой объем резервов рекордный за последние 11 лет (с августа 2011 года).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По данным пресс-службы, резервы выросли благодаря поступлениям от международных партнеров на фоне дальнейшего снижения объемов чистой продажи валюты Национальным банком и умеренных долговых выплат страны в иностранной валюте.

По данным НБУ, за апрель резервы выросли на 4 064,98 млн долларов до 35 943,19 млн долларов.

Международные резервы Украины выросли еще на 4 млрд долларов и обновили максимум за 11 лет

В НБУ сообщили, что в апреле на валютные счета правительства в НБУ поступило 5 851,6 млн долларов. Из этой суммы:

  • 2 706,5 млн долларов - в рамках новой программы расширенного финансирования МВФ;
  • 1 652,5 млн долларов - макрофинансовая помощь от ЕС;
  • 1 250,0 млн долларов - от Соединенных Штатов (через трастовый фонд Всемирного банка);
  • 242,6 млн долларов - от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

В то же время правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга 446,0 млн долларов.

В апреле 2023 года НБУ продал на межбанковском валютном рынке 1 370,4 млн долларов - на 298,5 млн долларов меньше, чем в марте.

Национальный банк Украины прогнозирует размер международных резервов Украины до конца 2023 года на уровне 34,5 млрд долларов. Это выше, чем январский прогноз (27,0 млрд долларов).

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