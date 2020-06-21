НБУ збільшив купівлю валюти, підтримавши курс гривні до долара

Фото: Національний банк (РБК-Україна)

Протягом тижня центробанк поповнив резерви на 110 млн доларів

Національний банк України протягом тижня 15-19 червня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 110,0 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з продажу валюти.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, чиста купівля зросла до 110 млн доларів у порівнянні з 40 млн доларів млн доларів тижнем раніше.

За даними центробанку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 3 290,6 млн доларів і продав на 2 793,1 млн. доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 497,5 млн доларів.

На міжбанківському валютному ринку курс долара протягом тижня коливався у вузькому діапазоні 26,70-26,80 грн/долар.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд (МВФ) оновив прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2025 року. Прогноз погіршений порівняно з жовтнем 2019 року.

МВФ закладає у свої розрахунки курс на рівні 30 гривень за долар.

Таким чином, МВФ підтверджує прогноз уряду України за курсом гривні до долара на 2020 рік на рівні 30 грн/долар.

Нагадаємо, глава НБУ Яків Смолій назвав причини зниження курсу долара останнім часом.

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Автор: Олександр Білоус