У НБУ назвали головні тенденції на валютному ринку

У червні 2020 року на валютному ринку тривало превалювання ревальваційного тиску. Тенденція була зумовлена перевищенням пропозиції іноземної валюти над попитом на неї.

Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді НБУ" за червень 2020 року.

Як зазначається в огляді, це дало змогу НБУ і далі купувати іноземну валюту для поповнення міжнародних резервів. За підсумками червня сальдо інтервенцій НБУ було додатним та становило 1,2 млрд доларів (з початку року - 1,1 млрд доларів).

За даними центробанку, купівля НБУ іноземної валюти була визначальним джерелом постачання ліквідності банківської системи.

"Незважаючи на це, за результатами червня, ліквідність знизилася через акумулювання коштів на рахунках уряду та зростання готівки", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, НБУ протягом червня купив на міжбанківському валютному ринку 1 155,0 млн доларів та не проводив інтервенції з продажу валюти.

Таким чином, червень став третім місяцем після квітня і травня, коли НБУ викуповував валюту в резерви, витрачену для погашення ажіотажного попиту у березні.

Однак увечері 1 липня голова НБУ Яків Смолій заявив, що подав у відставку через систематичний політичний тиск.

Валютний ринок 2 липня відреагував на відставку Смолія бурхливим зростанням курсу долара до гривні.